- Desi zilele acestea il critica pe actualul premier Florin Citu pentru demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, Dacian Ciolos s-a confruntat cu o situatie similara cand se afla la conducerea Executivului. Actualul presedinte PLUS a fost nevoit sa il demita din functie pe unul dintre…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș a avut prima reacție dupa demiterea ministrului sau, Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe Facebook, fostul premier susține ca Florin Cițu nu a reușit sa ii dea o explicație coerenta despre motivul revocarii lui Voiculescu. Cioloș susține ca a vorbit la telefon cu Florin Cițu,…

- Florin Citu nu mai are sustinerea Aliantei USR PLUS pentru ramanerea in functia de prim-ministru, declara presedintele PLUS, Dacian Ciolos, care considera ca seful Executivului "a facut jocul celor care franeaza de trei luni reformele din programul de guvernare". "In Coalitie, am luat pana acum decizii…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, apreciaza ca este ‘absolut inacceptabil’ modul in care a procedat premierul Florin Citu, inaintand presedintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii fara consultarea conducerii Aliantei USR PLUS si a Coalitiei. ‘Modul…

- Modul in care a procedat Florin Cițu, inaintand președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu, fara consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil,...

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, s-a suparat pe partenerii de coaliție, Dan Barna de la USR și premierul Florin Cițu de la PNL, pentru ca au decis demiterea lui Vlad Voiculescu fara sa il consulte. “Modul in care a procedat Florin Cițu, inaintand președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui…

- Incepe razboiul in coaliție! Liderul PLUS Dacian Cioloș reacționeaza dur dupa revocarea lui Vlad Voiculescu, susținand ca modul in care a procedat premierul „este absolut inacceptabil”. „Modul in care a procedat Florin Cițu, inaintand președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui…