Cioloş spune că a existat o 'teamă' între foştii colegi din USR să nu fie consideraţi trădători Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat sambata ca le-a propus mai multor colegi din "fostul USR" sa vina pe lista pe care o conduce, dar "a existat o teama" din partea acestora ca nu cumva sa fie considerati tradatori. "Trebuie sa recunosc ca eu am propus mai multor colegi din fostul USR sa vina pe lista noastra, insa a existat o anumita teama, o anumita jena ca nu cumva sa fie considerati tradatori. Deci cred ca, dincolo de faptul ca noi am fuzionat pe hartie, e important, si congresul acesta trebuie sa fie un moment de la care incolo sa incepem sa lucram dincolo de falia asta artificiala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

