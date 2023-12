Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, actual europarlamentar, a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca „vestile triumfaliste” ale premierului Marcel Ciolacu despre intrarea in spatiul Schengen ar fi cu adevarat importante daca ar exista un acord cu Austria si pentru intrarea cu frontierele terestre. „Mi-as…

- Two Romanian MEPs argue that with EU institutions adopting a political agreement, which for the first time lays down a harmonised approach to migration management for the bloc, Austria no longer has any valid grounds to oppose their country’s bid to join the Schengen area, according to Euractiv. With…

- Bulgaria has categorically rejected the request to accept more migrants on its territory in exchange for Austria lifting its veto on Schengen accession, Prime Minister Nikolai Denkov announced on Tuesday, according to Euractiv. News broke out over the weekend that Austria is reportedly proposing to ‘partially’…

- Austria may be willing to relax its veto on expanding the European Union’s passport-control-free Schengen zone to Romania and Bulgaria, proposing access for air travel to and from the two countries, according to Bloomberg. The government in Vienna had been the main impediment to an expansion as Chancellor Karl…

- Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, ”nu avem de ce sa fim fericiți ca acceptam mila, nu sarim in sus de bucurie pentru austriac atunci cand vorbim de dreptul nostru european”. Afirmațiile au fost facute dupa anunțul lui Marcel Ciolacu despre relaxarea condițiilor pentru Schengen. ”Vad ca premierul…

- UPDATE: Principalul suspect banuit ca a incendiat-o pe femeia care a murit a fost prins de polițiști, acesta fiind nepotul victimei. Ei au avut o disputa verbala legata de un apartament moștenit de amandoi. O femeie a decedat dupa ce a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta…

- Karl Nehammer a reconfirmat poziția Austriei, care se impotrivește intrarii Romaniei și Bulgariei in Schengen inca de anul trecut. El a declarat marți, la Viena, ca extinderea Schengen este in prezent „de neconceput” pentru țara sa, transmite agenția de presa bulgara bta. Intr-o declarație data jurnaliștilor,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu. Șeful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, si de cel al Apararii, Angel Tilvar. Vizita are loc in contextul…