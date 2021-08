Stiri pe aceeasi tema

- Ședința coaliției de la ora 15.00 anunța certuri aprinse din cauza distribuirii banilor la rectificarea bugetara. Nemulțumiți sunt din toate partidele aflate la guvernare. Daca pana acum Dan Barna a fost mai vocal in privința banilor pe care ministerele aflate in subordina USR PLUS urmeaza…

- Florin Citu a spus ca vor exista modificari fata de forma initiala a rectificarii bugetare si a adaugat ca spera ca aceasta sa fie aprobata cat mai curand. „Inca ne uitam la cifre si vedem care sunt propunerile, dar in continuare rectificarea trebuie sa tina cont de o constrangere pe care o avem, de…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, la finalul ședinței de Guvern de ieri, 5 august, despre rectificarea bugetara, dorind sa raspunda unor acuze lansate in spațiul public. Cițu a precizat ca „ministerelor care nu au execuție buna pot sa le fie ajustate sumele inițiale din buget pana la aceasta suma, pe…

- Sumele solicitate la rectificarea bugetara acopera, printre altele cresterea alocarilor pentru intretinerea infrastructurii rutiere si feroviare, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook, el mentionand ca ministerul va cheltui banii ceruti. …

- Premierul Florin Citu a motivat propunerea sub solicitari in cazul unor ministere printr-o execuție bugetara slaba a acestora. El a mai spus ca exista ministere unde exista proiecte cu executie zero si va prezenta aceste date in raportul semestrial. „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea…

- „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea bugetara. Asa cum am spus si cum e in legea bugetului, ministerele care nu au executie buna le pot fi ajustate sumele initiale din buget pana la aceasta suma pe care nu au putut sa o cheltuie. Sunt aproape 20 miliarde lei care nu au fost cheltuite.…

- Premierul Florin Cițu spune ca la cele mai multe dintre ministere execuția bugetara este ”sub ceea ce trebuia sa fie la jumatatea anului”, adica banii alocați nu au fost cheltuiți in totalitate. Intrebat, joi, daca miniștrii care nu au reușit sa foloseasca toate fondurile risca sa plece din Guvern,…

- Premierul Florin Citu, ministru interimar al Finantelor, a declarat joi ca la rectificarea bugetara, fata de solicitarile cumulate pe toate ministerele, de 38 de miliarde de lei, vor fi alocari acolo unde este sigur ca vor fi cheltuiti banii. "38 de miliarde de lei cumulate pe toate ministerele,…