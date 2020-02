Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna anunta ca, desi USR "susține dizolvarea acestui parlament și organizarea de alegeri anticipate", alianta USR-PLUS vrea sa intre in viitorul Guvern."Actualul Parlament, dominat de o majoritate toxica, și-a dovedit limitele. Romania nu poate merge inainte cu el. Am luat act…

- Decizia pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie va fi luata in Comitetul politic al USR și in Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in București. In cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS urmeaza sa iși desemneze de comun acord candidații comuni ai…

- USR-PLUS sustine in continuare organizarea de alegeri anticipate Liderul USR, Dan Barna (în stânga pozei), și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. Alianta USR-PLUS sustine în continuare organizarea de alegeri anticipate. Presedintele USR Dan…

- Alegerile anticipate sunt singura alternativa la impasul politic in care ne aflam, afirma liderul PLUS, Dacian Ciolos, citat intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES de Alianta USR PLUS."Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…

- Fuziunea USR - PLUS se amana. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare a aliantei si perspectivele cele mai utile, pentru ca miza sunt aceste alegeri al caror rezultat conteaza foarte mult", a afirmat Barna, intrebat la o conferinta de presa…

- Primarii ALDE de la Moinești, Darmanești și Helegiu, Valentin Vieru, Constantin Toma și respectiv Nicu Enea, au prezentat, ieri, intr-o conferința de presa, nemulțumirile fața de guvernarea PSD, evident in sensibilul context al turului doi al alegerilor pentru președinția Romaniei. Cei trei edili au…

- Aflam ca Dan Barna nu iși da demisia. „Imi asum intreaga responsabilitate pentru rezultat, acela de a avea un tur doi fara PSD. Am o parte de vina ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la cetațeni. Este pana la urma un proces din care invațam”. Impreuna cu Dacian Cioloș, el considera ca Alianța […] Post-ul…