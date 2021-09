Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a reacționat intr-o postare pe Facebook, in urma declarațiilor facute vineri de premierul Florin Cițu. Acesta susține ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe…

- USR PLUS a anunțat ca nu va participa la ședința de la ora 19.00 a Executivului, așa cum era stabilit. Liderii USR PLUS au anunțat ca se vor reuni intr-o ședința interna pentru a stabili ce vor cere colegilor din Guvern. Dan Barna a spus ca toate soluțiile sunt pe masa.Liderii USR PLUS au anunțat ca…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti ca o evaluare a activitatii Guvernului trebuie facuta, iar angajamentele pe principalele masuri politice pe care actuala coalitie si le-a asumat, dar nu le-a rezolvat – desfiintarea pensiilor speciale, depolitizarea administratiei publice si desfiintarea…

- Rasturnare de situație in cursa pentru șefia PNL. Filiala Bacau intoarce armele. Dat ca sigur in tabara Orban, Mircea Fechet iși anunța public susținerea pentru Cițu. "Alegerile interne sunt unele dintre cele mai grele, pentru ca ai de ales intre oameni din aceeași echipa cu tine, pe care…

- Trei organizații PNL trec de partea premierului Florin Cițu. Este vorba despre organizațiile de la Vaslui, Timișoara și Constanța - acestea ar urma sa iși anunțe susținerea pentru premier in perioada urmatoare. La Vaslui, lovitura este cu atat mai mare cu cat președintele organizației, Nelu Tataru,…