Cioloș și-a anunțat cu o gafă oficial demisia de la șefia USR: ”Aveam nevoie de complicitatea Biroului Național” Dacian Cioloș a anunțat oficial ca a demisionat din funcția de președinte al USR, pentru ca nu a avut parte de „complicitatea” Biroului Național. In limba romana, complicitate inseamna participarea la savarșirea unei infracțiuni sau ascunderea unei infracțiuni. „Mi-am anunțat aazi colegii ca am decis sa demisionez din funcția de președinte al USR, dupa ce Biroul Național a respins planul de revitalizare pe care l-am propus. E un plan care decurge firesc din propunerile pe care le-am facut in campania interna din partid. Atata timp cat nu am avut in Biroul Național, organul de decizie executiv,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa demisia de la șefia USR, Dacian Cioloș a anunțat ca va ramane in continuare in partid. El a explicat, luni seara, care sunt motivele care au condus la decizia de a demisiona. „Atata vreme cat n-am avut in Biroul Național susținere pentru planul de reforma, am considerat firesc și de bun simț…

- „Mi-am anuntat astazi colegii ca am decis sa demisionez din functia de presedinte al USR, dupa ce Biroul National a respins planul de revitalizare pe care l-am prezentat si pentru care am cerut aprobare.Atata vreme cat nu am avut in Biroul National sustinere pentru acest plan am considerat firesc si…

- Dacian Cioloș a anunțat oficial ca a demisionat din funcția de președinte al USR, pentru ca nu a avut parte de „complicitatea” Biroului Național. In limba romana, complicitate inseamna participarea la savarșirea unei infracțiuni sau ascunderea unei infracțiuni. „Mi-am anunțat aazi colegii…

- Dacian Ciolos isi anunta oficial demisia din functia de presedinte al USR. "Atata vreme cat nu am avut in Biroul National sustinere pentru acest plan am considerat firesc si de bun simt sa imi prezint demisia (...) Credinta mea e ca USR e in continuare o alternativa politica pe scena politica din Romania,…

- Dacian Cioloș a anunțat luni seara ca renunța la funcția de președinte al USR, nemulțumit ca nu a gasit sprijinul majoritații din Biroul Național pentru programul politic propus. „Am considerat firesc și de bun simț sa-mi prezint demisia pentru ca sensul pentru care am candidat a fost sa contribui la…

- Dacian Ciolos si-a anuntat, luni, demisia din functia de presedinte al Uniunii Salvati Romania. Anuntul a fost facut in cadrul sedintei Biroului National al partidului, au precizat surse politice pentru AGERPRES . Decizia vine dupa ce, luni, in cadrul unei alte sedinte a Biroului National, proiectul…

- Framantarile din ultima perioada din USR au explodat, joi seara, intr-o ședința a Biroului Național in care Dacian Cioloș a amenințat ca demisioneaza daca partidul nu va fi de acord cu programul sau politic propus in ședința. Dan Barna l-a acuzat pe acesta ca vrea partidul „pe persoana fizica” și ca…