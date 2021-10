Cioloș renunță la funcția de conducere din Parlamentul European. Ce va face în 2023 Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, anunța ca va renunța in 2023 la aceasta funcție, pentru ca partidul sa se pregateasca de alegerile prezidențiale din 2024 cu o conducerea aleasa in urma unei evaluari a parcursului din perioada 2021-2023. „O sa propunem și modificarea statutulu in acest sens, dar chiar daca statutul nu va fi modificat, in 2023 eu imi voi depune mandatul, pentru ca mi se pare important sa avem o discuție așezata, sa tragem niște discuții dupa ce vor trece doi ani, inainte de alegerile din 2024. Obiectivul nostru este sa caștigam aceste alegeri, sa oferim romanilor o alternativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

