Cioloș, refuzat de Iohannis Cioloș, refuzat de Iohannis. Liderul USR PLUS, Dacian Cioloș, susține ca impreuna cu Dan Barna a incercat sa discute cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, despre criza politica de la București. Nu s-a putut, a dezvaluit Cioloș. Dacian Cioloș afirma ca a incercat sa ia legatura cu președintele Romaniei in timpul crizei politice, insa Klaus Iohannis ar fi refuzat dialogul. „Am incercat sa discutam, dar nu s-a putut. I-am trimis un mesaj in care l-am rugat sa ne intalnim și a spus ca era bine sa ne fi intalnit inainte de a se declanșa criza. Eu știu ca inainte, in ziua in care a inceput aceasta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

