- Ședința coaliției de la ora 15.00 anunța certuri aprinse din cauza distribuirii banilor la rectificarea bugetara. Nemulțumiți sunt din toate partidele aflate la guvernare. Daca pana acum Dan Barna a fost mai vocal in privința banilor pe care ministerele aflate in subordina USR PLUS urmeaza…

- Rectificarea bugetara este o atributie a coalitiei de guvernare, iar premierul nu poate sa decida singur, a declarat copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos. El a subliniat ca USR PLUS a formulat cateva propuneri care sa fie prinse in proiectul de rectificare si are asteptari in acest sens la ministerele…

- Premierul Florin Cîtu a declarat, marti, ca vor exista modificari cu siguranta fata de forma initiala a rectificarii bugetare si si-a exprimat speranta ca aceasta va fi aprobata cât mai curând. Reamintim ca în ultimele zile au existat discuții și negocieri în coaliție pe…

- „Este un dialog necesar. Este construcția bugetara pe un an. Am avut o discuție cu Dacian Cioloș și premierul Florin Cițu și am vorbit despre bugetele pentru ministerele pe care le coordonez. Cifrele care au fost prezentate in spațiul public au fost o prima propunere. Am discutat pe fiecare minister…

- Nu accept solicitari pentru alocare suplimentara, la rectificarea bugetara, a 40 de miliarde lei, din moment ce execuția, dupa 6 luni, arata ca au ramas 20 de miliarde de lei necheltuiți, transmite Florin Cițu. „Cer responsabilitate și performanța de la miniștri. Nu accept solicitari pentru alocare…

- Foamea de bani a ministerelor, a judetelor, a fiecarei primarii din tara fac din rectificarea bugetara cel mai asteptat moment, cel mai important eveniment politic al acestei perioade dificile. Fara sa ofere cifre, dar cu multe avertismente adresate ministrilor care nu au inceput reformarea ministerelor,…

- PSD solicita liderilor Coaliției de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR sa se intruneasca de urgența pentru a dispune demiterea a ministrului Transporturilor, Catalin Drula și a directorului CFR Calatori, Ovidiu Vizante. „Este inacceptabil ca aceste doua personaje sa mai ramana in funcție dupa modul catastrofal…

- Prim-ministrul Florin Citu le-a cerut, marti, prefectilor sa finalizeze rapid evaluarea pagubelor in zonele afectate de inundatii in aceasta perioada, astfel incat la rectificarea bugetara sa fie alocate resursele necesare. ‘Maine, in sedinta de guvern se aproba hotararea cu resursele financiare, din…