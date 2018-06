Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca Liviu Dragnea “trebuie sa paraseasca viata publica”, precizand ca “un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei”, scrie Agerpres. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata ...

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca Liviu Dragnea "trebuie sa paraseasca viata publica", precizand ca "un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei"."Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca Liviu Dragnea "trebuie sa paraseasca viata publica", precizand ca "un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei". "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari…

- Fostul premierul Dacian Ciolos spune ca Liviu Dragnea trebuie, dupa condamnarea sa in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, sa paraseasca viata publica. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viața publica. Un politician cu doua condamnari in Justiție nu poate sa mai stea in fruntea…

- Fondatorii Miscarii Romania Impreuna (Ro+), printre care si fostul premier Dacian Ciolos, au cerut luni "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile detinute in statul roman si in PSD, precizand ca "discursul sau violent si amenintator este inacceptabil". "Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a spus, vineri, ca Viorica Dancila trebuie sa isi dea demisia, aceste afirmatii venind la scurt timp dupa ce presedintele Klaus Iohannis a solicitat, in cadrul unei conferintede presa, demisia premierului. "Viorica Dancila trebuie sa demisioneze…

- Dezvaluirea vine in contextul intalnirii de marti din biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Ionut Misa, seful ANAF, potrivit sursei citate. In plus, senatorul PNL sustine ca motivul vizitei de marti a lui Misa in biroul lui Dragnea a fost stabilirea tintelor suplimentare pentru…