- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat la valul de critici aduse de mai mulți membri PSD in privința absorbției de fonduri europene in timpul mandatului sau. „2016 a fost cel mai performant an, au intrat in țara peste 7 miliarde de euro. Restul e minciuna, propaganda, manipulare și mult scandal”,…

- Vicepremierul Viorel Ștefan reacționeaza la criticile președintelui Klaus Iohannis. Oficialul a afirmat ca singurul an in care veniturile la buget a fost 2016, an in care Guvernul era condus de catre Dacian Cioloș. Acesta a afirmat ca veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,%, de la…

- Veniturile pe primele trei luni sunt cu 3,5 miliarde lei mai mici decat cele prognozate, spune Opoziția. Semnalul de alarma a fost tras de prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, care afirma ca ministrul Finantelor intarzie publicarea executiei bugetare pe primul trimestru și il someaza sa faca publice…

- Afacerile din piata carnii ar putea depasi in acest an nivelul de 34 miliarde de lei, pe fondul cresterii consumului, dar si ca urmare a evolutiei semnificative a preturilor. Fata de 2012, cand piata carnii raporta afaceri de 32,9 miliarde de lei, business-ul nu a crescut semnificativ (33,6…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca salariul brut a crescut in anul 2017 cu 14% și cu 11% in mediul privat, in vreme ce 105,8 miliarde de lei au intrat in economie. Dancila este prezenta in Parlament la ”Ora prim-ministrului”, unde da detalii despre banii romanilor. Daca 105 miliarde de lei au intrat…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Ziarul Financiar pe tema deficitului comercial pe care il inregistreaza Romania in relația cu partenerii externi.Ziarul Financiar: Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Rosenberger Magyarorszag detine in Ungaria doua sau mai multe locatii ce reprezinta investitii de peste 6 miliarde de forinti (19,2 milioane euro), a spus premierul, potrivit Portfolio. Tot in Ungaria, divizia locala a companiei americane de automatizare National Instruments (NI) a pus bazele unei…