Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, raspunde, printr-un mesaj publicat pe Facebook, comentariilor din spațiul public cu privire la faptul ca nominalizarea pentru formarea noului guvern este ”o capcana politica” sau o modalitate prin care i s-ar ”inchide oportunitatea unei candidaturi prezidențiale”.…

- Dacian Cioloș, desemnat de Klaus Iohannis pentru postul de premier, le raspunde celor care cred ca prin aceasta nominalizare USR a fost atras intr-o capcana politica, subliniind ca USR este al treilea partid ca numar de mandate parlamentare, dar singurul care a prezentat o soluție politica la criza…

- Dacian Cioloș, desemnat de Klaus Iohannis pentru postul de premier, le raspunde celor care cred ca prin aceasta nominalizare USR a fost atras într-o capcana politica, subliniind ca USR este al treilea partid ca numar de mandate parlamentare, dar singurul care a prezentat o soluție politica la…

- Dacian Cioloș reacționeaza, dupa ce in spațiul public s-a vehiculat intens ideea ca desemnarea sa ca premier de catre președintele Klaus Iohannis este de fapt o capcana. „Nu e cazul sa se ingrijoreze nimeni pentru cariera mea politica sau pentru candidatura mea la președinție”, spune Cioloș, subliniind…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, le raspunde celor care cred ca a fost atras intr-o capcana și nu va reuși sa formeze o majoritate pentru un guvern nou: „Principala greșeala a politicienilor este ca au crezut mereu ca totul este despre ei”. Dacian Cioloș scrie, marți, pe Facebook, ca a primit…

- Prim-ministrul desemnat al Romaniei, Dacian Cioloș, spune ca USR a facut „ce trebuie sa faca un partid politic” cand a venit cu o propunere de premier la consultarile de la Cotroceni și a raspuns la „ingrijorarile” conform carora USR ar fi fost atras intr-o „capcana politica”. Premierul desemnat spune…

- Vicepresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, in cazul in care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare. „E o decizie clara, propunerea de premier este Dacian Ciolos,…

- Dan Barna, vicepresedintele USR PLUS, a declarat ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, in cazul in care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare. Acesta a spus intr-o declarație de presa, potrivit Agerpres: „Este o decizie clara, propunerea…