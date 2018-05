Ciolos propune un referendum privind lupta anticoruptie: CCR ia decizii in sprijinul intereselor PSD de a controla justitia

Stiri pe aceeasi tema

- "Curtea Constitutionala e politizata si ia clar decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia. Majoritatea actuala din Parlament nu are legitimitate politica sa incerce subordonarea justitiei, nu a fost votata pentru asta. E nevoie de o modalitate prin care…

- Curtea Constitutionala este "politizata si ia decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia", sustine fostul premier Dacian Ciolos, precizand ca i se pare oportun un referendum pentru a transa in privinta dorintei romanilor

- Curtea Constitutionala este "politizata si ia decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia", sustine fostul premier Dacian Ciolos, precizand ca i se pare oportun un referendum pentru a transa in privinta dorintei romanilor de a continua lupta impotriva coruptiei.…

- Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook la decizia luata de Curtea Constituționala. Fostul premier subliniaza ca hotararea are un “iz de poziționare politica” și incearca modificarea rolului președintelui. Cioloș mai spune și ca hotararea tradeaza nevoia urgenta de reformare a CCR pentru ca aceasta sa…

- Dragoș Pislaru, fost ministru al Muncii, vine la Interviurile Libertatea LIVE, pentru a prezenta noul partid al lui Dacian Cioloș, Mișcarea Romania Impreuna. Vom vorbi despre șansele noii formațiuni la urmatoarele tururi de alegeri, europarlamentare și prezidențiale, dar și despre Dacian Cioloș, posibil…

- „Am inteles ca avem in jur de 30.000 care s-au inscris deja pe site-ul viitorului partid si dintre care circa 17.000 spun ca isi doresc sa devina membri in momentul in care partidul va avea o existenta legala, deci ei vor primi un formular de inscriere automat dupa ce partidul va avea o existenta legala…

- 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul Mișcarii Romania Impreuna, partidul lui Dacian Cioloș, in doua zile de la anunțarea demararii inființarii noului partid, iar din aceștia, in jur de 17.000 și-au exprimat dorința de a se inscrie in noul partid. Dacian Cioloș a afirmat, la Realitatea TV, ca…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anunțat, vineri, intr-o sesiune live pe Facebook, ca a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Miscarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”. Prezentarea s-a facut doar pentru simpatizanții partidului, fara prezența presei. La dezbatere…