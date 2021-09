Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, vineri, ca propunerea unui premier de catre formatiunea pe care o conduce este cea mai buna modalitate de a se asigura ca, daca revine la guvernare, poate face reforme. El a mentionat ca, daca USR PLUS nu are garantia ca poate face reforme, se poate…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, vineri, la o dezbatere intre candidații la șefia formațiunii, ca propune ca garanția indeplinirii reformelor USR PLUS este ca formațiunea sa dea viitorul premier, iar PNL sa ia șefii Senatului și Camerei Deputaților. „Sensul existentei politice…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca premierul Florin Citu a demis "fara motiv" al doilea ministru USR PLUS, "subordonand intregul guvern intereselor PNL". "Acesta nu mai e un guvern de coalitie", puncteaza el. "Promisiunea facuta primarilor PNL (nu cetațenilor romani, cum spune…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca din punctul de vedere al formatiunii pe care o reprezinta dosarul 10 august reprezinta un "esec al justitiei", al capacitatii de a solutiona cauze importante, cu impact social. "Am discutat si legat de 10 august, e o aniversare astazi, una…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a afirmat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului, a discutat cu premierul Florin Cițu ca Ministerul…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, marți seara, la Digi24, ca reformele n-au avansat așa cum și-ar fi dorit formațiunea sa și ca nu simte “apetit la colegii din coaliție” pentru acestea. El a precizat ca nu da termene, insa ca “daca a trecut un an de zile și nu vedem reforme trebuie…