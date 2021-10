Cioloș, prizonierul USR-PLUS al lui Drulă și Barna La Congresul USR-PLUS, Dacian Cioloș, noul președinte al partidului, a primit o lovitura la alegerea Biroului Național. Echipa lui Dan Barna a caștigat cele mai multe voturi la alegerile USR-PLUS pentru Biroul Național, adunand circa 57% din voturi (14 mandate din 24), in timp ce echipa lui Dacian Cioloș a obținut 33,6% (8 mandate), iar alte doua mandate au mers catre echipa „#Impreuna USR-PLUS. Curaj pentru Romania” a lui Irineu Darau. La nivel individual, dintre cei 24 de membri ai viitorului Birou Național, Catalin Drula a obținut cele mai multe voturi și va fi vicepreședinte. Ceilalți vicepreședinți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

