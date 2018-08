Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca este prioritara in acest moment comunicarea publica din partea unor "autoritati credibile" a compozitiei substantelor care au fost folosite pe 10 august la protestul din Piata Victoriei, scrie Agerpres. "Primesc in ultimele zile tot mai multe semnale…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza ca gazele lacrimogene folosite de fortele de ordine provin exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii, subliniind ca substantele utilizate de catre militarii romani sunt prezente si in dotarea jandarmilor din Europa.

- În Piața Victoriei au fost trase concentrații mari de gaze iritant lacrimogene, care sunt interzise în întreaga lume în razboaie. Asta pentru ca sunt considerate gaze toxice de lupta.

- Jandarmeria Capitalei precizeaza ca gazele lacrimogene folosite de fortele de ordine provin exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii, subliniind ca substantele utilizate de catre militarii romani sunt prezente si in dotarea jandarmilor din Europa.

- Jandarmeria Româna asigura ca substanțele iritant lacrimogene folosite în Piața Victoriei sunt achiziționate exclusiv de la producatori autorizați și certificați conform legii

- Marți, 3 iulie, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, și directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, au semnat contractul privind finanțarea proiectului ”Creșterea eficienței enegetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti – Piata Vasile Milea, nr. 1, Judetul Arges” derulat prin Programul…

- Sute de mii de romani au iesit in strada in ultimul an, si pana de curand nu au existat incidente majore, insa liderii PSD vorbesc tot mai insistent despre violente si extremism, asa ca n-ar fi exclus sa apara si diversiunile care sa puna capat protestelor atat de incomode pentru guvernul PSD-ALDE.…

- V. Stoica Un drum județean care leaga Prahova de Dambovița și strabate localitațile Florești și Filipeștii de Padure și, mai apoi, trece granița dintre cele doua județe și ajunge pana la Moreni, aflat intr-o stare de degradare accentuata, va fi reabilitat și modernizat cu fonduri europene. Consiliul…