Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș cere ministru tehnocrat la Educație. Acesta il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa semneze un nou pact pe Educație, prin care sa se angajeze sa pastreze același ministru vreme de cinci ani de zile.Citește și: ULTIMA ORA Prefectul din Caraș-Severin,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara ca personal considera ca primarii ar trebui aleși in doua tururi, iar președinții consiliilor județene in mod indirect, adica prin intermediul consilierilor. ”Eu personal cred ca primarii ar trebui aleși in doua tururi, iar șefii CJ aleși nu direct,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marti pe liderul PNL, Ludovic Orban, in functia de prim-ministru. "Dupa consultarile cu partidele politice parlamentare si formatiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o si dupa prima runda de consultari: ca se contureaza un guvern in…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, luni si marti, consultarile pe marginea desemnarii unui nou premier. Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen Tomac,…

- Președintele Klaus Iohannis are, luni, noi consultari cu partidele parlamentare intr-o formula mai restransa, in vederea formarii unui nou Guvern. Șeful statului a precizat ca va desemna, cel tarziu marți, un prim-ministru. „Consultarile incepute astazi vor fi continuate luni, poate chiar și marți,…

- Președintele Klaus Iohannis a respins din nou propunerile de miniștri facute de premierul Viorica Dancila, intre care și Camelia Gavrila, la Ministerul Educației. Șeful statului spune ca remanierea ceruta de șeful Executivului este ”neavenita, nepotrivita” și o refuza ”clar”. Iohannis i-a transmis…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat masura luata de ministrul interimar al Educatiei, cu privire la repartizarea automata in invatamantul profesional a elevilor care au obtinut note sub 5 la Evaluarea Nationala. Seful statului a apreciat, intr-un comunicat https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/guvernarea-psd-continua-experimentele-nocive-in-educatie…

- Primul ministru face o propunere, presedintele o refuza. Se apeleaza la Curtea Constitutionala a Romaniei. Dupa zile de asteptare, dupa amanari se anunta ca se va da verdictul. Dupa caz, CCR da dreptate unei parti sau alteia. Sunt lucruri pe care le-am vazut nu de putine ori. Si le vom mai vedea atata…