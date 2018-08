Intrebat cum comenteaza faptul ca Dacian Ciolos a lansat in spatiul public varianta organizarii de alegeri anticipate pana la finalul acestui an, senatorul PSD Liviu Pop a declarat: "Dansul e expert in chestiuni de genul acesta. Luand declaratia de astazi a domniei sale si gandindu-ma la anul 2015, cand eram membru al Guvernului - eram chiar la masa cand a izbucnit incendiul de la Colectiv - stiam ca urmeaza sa fie el premierul Romaniei cu vreo doua-trei saptamani inainte.

Are informatii. Isi doreste. Astazi, in sondaje, il bate pe Klaus Iohannis si intra in turul doi cu candidatul…