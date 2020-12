Cioloș: Portofoliile vicepremierilor vor fi stabilite la momentul prezentării viitorului Executiv Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la finalul discutiilor privind programul de guvernare al coalitiei, ca nu vor fi impartite si nici nu vor fi transformate in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa din institutiile si structurile deconcentrate. „Vreau sa va asigur ca nu vom imparti si nu vom transforma in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa, in institutiile si structurile deconcentrate, in acele agentii care sunt conduse de directori generali care sunt functionari publici si trebuie numiti prin concurs. Vom clarifica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua intalnire intre partenerii celor trei partide din viitoarea coaliție de guvernare se desfașoara duminica, tot la Vila Lac.Florin Cițu, premierul desemnat pentru viitorul Guvern de coaliție, a anunțat sambata seara ca „doua treimi din programul de guvernare au fost agreate. (...) Cred ca terminam…

- Joi, 17 decembrie, va avea loc o noua intalnire intre partenerii viitoarei coaliții de guvernare, cand Ludovic Orban va prezenta varianta liberalilor pentru funcțiile din Executiv și probabil și pentru conducerea celor doua Camere ale noului Parlament.Negocierile din interiorul fostului partid de guvernare…

- Negocierile de la Vila Lac pentru formarea coaliției de guvernare au fost suspendate, scrie G4 Media , dupa doar doua ore in a doua zi de discuții. Partidele nu se ințeleg asupra imparțirii funcțiilor din stat și a altor chestiuni politice. In discuțiile referitoare la capitolele programului de guvernare…

- Alianta USR PLUS isi doreste ca negocierile pentru formarea coalitiei de guvernare sa se finalizeze cat mai repede, dar se va dezbate cat timp este necesar pentru ca mandatul reformist sa se regaseasca in mod semnificativ in programul si structura Guvernului, a declarat, joi, copresedintele Dan Barna.…

- ​​Planurile liberalilor de împarțire a posturilor în viitoarea coaliție de guvernare nu sunt pe placul USR-PLUS. Negocierile nu au început oficial înca, dar sunt câteva propuneri care ridica probleme în partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș. Prima…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, duminica seara, dupa ce a fost anunțat rezultatul sondajului EXIT-POLL CURS-Avangarde, comandat de Antena 3, ca formațiunea sa nu intenționeaza sa negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare, in perspectiva formarii unei coaliție pentru Guvern.“Romanii…

- Dan Barna a infirmat vineri ca Alianța USR – PLUS iși dorește anumite ministere in noul Guvern, așa cum se vehiculeaza in spațiul public. In plus, a exclus categoric o potențiala colaborare de orice natura cu social – democrații. In ultima perioada s-a vehiculat o lista cu cinci ministere (sanatate,…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Marius Pascan, este de parere ca ințelegerea dintre PSD și USR la Consiliul Legislativ prefigureaza o posibila alianta intre cele doua partide dupa alegerile parlamentare.“Nu m-ar mira, dupa ce am vazut comportamentul duplicitar al USR in Parlament si spectacolul…