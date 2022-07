Cioloș: Planul Național Strategic pentru Agricultură este un eșec național! Dacian Cioloș și Alin Mituța, membri ai Comisiei pentru Agricultura a Parlamentului European, atrag atenția asupra faptului ca Planul Național Strategic pentru agricultura al Romaniei (PNS) este un eșec național. ”Aproximativ 16 miliarde de euro, fonduri europene alocate pentru dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale din Romania pentru perioada 2023-2027 sunt in pericol deși acești bani sunt un sprijin financiar esențial pentru fermierii romani, pentru intregul sector agroalimentar romanesc, intr-o perioada in care criza alimentara bate la ușa. Acești bani sunt absolut necesari pentru asigurarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

