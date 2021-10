Cioloș: Pentru mine obiectivul în 2024 este să câștigăm alegerile prezidențiale Dacian Cioloș a declarat vineri, ca obiectivul lui este ca USR PLUS sa caștige alegerile prezidențiale in 2024. Cu cateva ore inainte de anunțarea rezultatului alegerilor interne, care vor decide cine este președintele unic USR PLUS, Cioloș a spus ca, pentru a caștiga prezidențialele, partidul trebuie sa se prezinte cu candidatul cel mai bine plasat și s-a declarat dispus sa candideze. Copreședintele USR PLUS a spus intr-un interviu la DigiFM ca USR PLUS trebuie sa prezinte candidatul cel mai bine plasat pentru prezidențialele din 2024, chiar daca nu este vorba despre el sau Dan Barna. „In 2024… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

