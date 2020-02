Stiri pe aceeasi tema

- "Nu suntem intr-o criza. Suntem intr-o situație in care, Romania, ca sa fie sigura ca revine pe drumul corect, are nevoie ca cetațenii sa aleaga un Parlament care sa-i reprezinte cu adevarat. Asta nu (nu-i reprezinta n.r.).

- Presedintele USR, Dan Barna a dezvaluit, joi, la Palatul Cotroceni, discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, pentru noul premier, in urma demiterii Executivului Orban prin motiune de cenzura."Presedintele a spus ca va respinge orice varianta de guvern PSD", a spus Barna. USR a venit la Cotroceni cu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis propunerea de a-l desemna premier pe Remus Pricopie. "In urma votului de ieri din Parlament, dupa ce motiunea de cenzura a trecut cu 269 de voturi…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat sambata ca nu trebuie amanata foarte mult data de desfasurare a Congresului Partidului Social Democrat, scrie Agerpres. "Congresul nu trebuie amanat foarte mult. Saptamana viitoare ne axam pe intreprinderea extrem de importanta a PSD - trecerea…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, ii acuza, pe liberali ca nu vor sa dubleze alocațiile pentru copii asta pentru ca vor sa pastreze banii pentru campania electorala, intrucat interesul PNL este de a caștiga alegerile locale.Citește și: Obiectivul PNL este 'sa scoata PSD din Parlament'.…

- USR-PLUS sustine in continuare organizarea de alegeri anticipate Liderul USR, Dan Barna (în stânga pozei), și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. Alianta USR-PLUS sustine în continuare organizarea de alegeri anticipate. Presedintele USR Dan…

- "Sunt onorata sa fiu aici cand comemoram acest eveniment atat de important pentru Romania si toata Europa", a spus Valean, care reprezinta Comisia Europeana la aceasta dezbatere."Pe 16 decembrie 1989 revolutia romana a inceput la Timisoara. Acesta a fost primul pas spre reintoarcerea Romaniei…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ar fi "o premiera" in Romania si, probabil, in Europa ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru bugetul de stat, adaugand ca in cazul in care se va intampla acest lucru, social-democratii vor depune initiative legislative de…