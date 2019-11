Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PLUS a anuntat ca a lansat public o scrisoare publica adresata membrilor PLUS si USR, in aceasta fiind punctat faptul ca formatiunea condusa de Dacian Ciolos ar vrea de la partidul condus de Dan Barna stabilirea unui guvern din umbra, program politic comun, dar si finalizarea procesului…

- ​Dan Barna și Dacian Cioloș sunt invitați la Digi 24 unde vorbesc despre primul tur al alegerilor prezidențiale, în care candidatul USR-PLUS s-a clasat pe locul al treilea dupa Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Principalele declarații:Dan Barna:Electoratul a decis.…

- Dan Barna a susținut luni, 11 noiembrie, o conferința de presa alaturi de liderul PLUS, Dacian Cioloș. Intrebat daca va demisiona de la șefia USR, Barna a declarat ca iși asuma intreaga responsabilitatea pentru ca nu a reușit sa intre in turul II al alegerilor prezidențiale. Intrebat…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, in prima conferința de presa de la sediul Alianței USR-PLUS dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, ca urmatorul obiectiv este ca Alinața USR-PLUS sa obțina un scos mai bun la viitoarele alegeri locale și parlamentare.Citește și: Dan Barna, prima…

- Unul dintre scenarii este preluarea lidership-ului Alianței de catre PLUS, prin fuziunea intre cele doua partide. Liderii PLUS intenționeaza sa faca acest pas cat mai repede pentru a evita degradarea a relațiilor dintre cele doua partide in cadrul alianței, scrie G4Media.ro, citand surse de la varful…

- Anunț-bomba facut vineri seara de la Sibiu de candidatul Alianței USR-PPLUS la prezidențiale, Dan Barna. Dacian Cioloș va fi premierul cu care Alianța va duce la indeplinire cele zeci puncte...

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat luni despre destramarea aliantei PSD-ALDE ca „miracolul se destrama”. Acesta a adaugat apoi ca a avut mai multe discutii cu membri din PNL si ca dezbaterile pentru o posibila viitoare guvernare vor avea loc abia dupa ce Guvernul va cadea. De asemenea, Ciolos a…