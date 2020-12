Cioloş: Nu vom transforma în sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativă Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, la finalul discutiilor privind programul de guvernare al coalitiei, ca nu vor fi impartite si nici nu vor fi transformate in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa din institutiile si structurile deconcentrate.



"Vreau sa va asigur ca nu vom imparti si nu vom transforma in sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativa, in institutiile si structurile deconcentrate, in acele agentii care sunt conduse de directori generali care sunt functionari publici si trebuie numiti prin concurs.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

