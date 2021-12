Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos le reproseaza autoritatilor romane ca nu ar avea „nicio preocupare reala pentru aderarea la Spatiul Schengen”, decat „declaratii goale” si „victimizari puerile”. „Salut declaratia fostului premier Citu, care, in vara, spunea ca Romania poate adera in acest an la Spatiul Schengen. A avut…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, spune ca Romania este pregatita de aderare la Spațiul Schengen, dar dincolo de „declarații goale și de victimizari puerile”, nu vede nicio preocupare reala a autoritaților romane. „Salut declarația fostului premier Cițu care, in vara, spunea ca Romania poate adera…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca Romania este pregatita sa intre in zona Schengen inca din 2011, dar modificarile din justiție au ingreunat parcursul țarii noastre in aceasta direcție. Liderul USR nu a ratat ocazia sa il critice din nou pe Klaus Iohannis și actuala coaliție de guvernare.…

- Presedintele francez a afirmat joi la Zagreb ca Franta si Croatia vor continua sa coopereze in sectoarele securitatii si migratiei si a asigurat ca Franta sustine planul Croatiei de aderare la spatiul Schengen, transmite HINA.

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a declarat, joi, dupa desemnarea lui Nicolae Ciuca pentru funcția de prim-ministru, ca partidul pe care il conduce nu intenționeaza sa susțina un guvern minoritar „care are susținerea PSD”. Din punctul sau de vedere, ar putea fi format foarte rapid un guvern PNL-USR-UDMR,…

- Guvernul premierului desemnat, Dacian Ciolos, așteapta votul Parlamentului Foto: Arhiva. Votul final pentru guvernul propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos, va fi dat astazi în plenul Parlamentului. Candidatii la functiile de ministri au fost audiati ieri în comisiile…

- Presedintele USR, premierul desemnat Dacian Ciolos, doreste implicarea unor influenceri pentru a incurajare campania de vaccinare anti-COVID, mentionand ca politicul nu mai are credibilitate in randul cetatenilor, relateaza News.ro. Dacian Ciolos a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa,…

- Dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza de premierul desemnat, Dacian Ciolos, cu liderii PNL, UDMR si grupului parlamentar al minoritatilor nationale, liberalii vor avea o ședinta in care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, Premierul interimar Florin Citu, presedintele…