- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca judecatorii Curtii Constitutionale indeparteaza tot mai mult institutia de rolul sau de gardian al Constitutiei si o transforma intr-un jucator politic. El mai spune ca formatiunea sa, Miscarea Romania Impreuna, prin programul politic pe care il va avea, va depolitizata…

- ȘOCANT: Un tanar valcean și-a gasit sfarșitul la Sibiu, dupa ce a fost batut crunt, luni seara, in fața unui bar ( la lumina zilei, cum s-ar zice!) situat pe strada Șureanu din Cartierul Vasile Aaron. Read More...

- Sibienii viseaza la Cupa Romaniei. O copie-gigant a trofeului, inalta de 5 metri, a fost instalata zilele trecute in centrul orașului, numai ca, din cauza vantului, la un moment dat s-a inclinat. ...

- Scene șocante la Școala Generala din Ighișu Nou, județul Sibiu. Un barbat a intrat intr-o sala de clasa, in timpul orelor, și a batut cu biciul doua eleve. Profesoara a incercat sa-l dea afara, dar nu a reușit.

- Realizarea tronsonului de autostrada dintre Pitesti si Sibiu reprezinta este „o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat in mandatul de ministru al Transporturilor ca am fost nu doar preocupat, ci ca am facut pasi inainte foarte semnificativi. Intr-un an si sapte luni de mandat am pornit de…

- In urma cu 74.000 de ani, o portiune uriasa dintr-o insula din Pacific a explodat. Cenusa si alte resturi au fost imprastiate in toata lumea, inclusiv in sudul Africii, unde relicvele au ajuns in atentia savantilor internationali, implicati...

- Un nou partid politic va aparea in Romania in urmatoarele zile, a anuntat, astazi, la Cluj-Napoca, Dacian Ciolos. Prezent la o dezbatere publica fostul premier a sustinut ca in cel mult doua saptamani vor fi depuse actele de infiintare a noii formatiuni politice care are la baza Platforma Romania 100,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare. El n-a spus numele viitorului partid, insa a precizat ca Platforma Romania 100 va ramane in continuare…