Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a afirmat, miercuri seara, ca nu este etic sa anunti o masura pe care o va lua viitorul Guvern, cata vreme nu se stie cine va fi premier si cine va sustine Guvernul format de acesta. "Mi se pare hazardat”, a afirmat Ciolos, referindu-se la anuntul premierului demis,…

- "Guvernul in momentul de fața nu poate sa ia o astfel de decizie și acuma nu știu daca e etic sa anunți o masura pe care o va lua viitorul guvern cata vreme nu știi cine va fi viitorul premier, cu ce majoritate și care va fi opinia politica a celor care vor susține

- Președintele PNL Florin Cițu a spus ca daca moțiunea de cenzura va trece maine, toate scenariile sunt pe masa. „In primul rand, daca maine va trece aceasta moțiune de cenzura, toate scenariile sunt pe masa. Ma voi uita catre aceasta noua coaliție condusa de PSD, USR, AUR daca are un plan.…

- Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos a declarat ca asteapta rezultatul motiunii de cenzura de marti pentru a relua negocierile cu PNL in vederea revenirii la guvernare. El exclude in continuare cooperarea cu premierul Florin Citu si spune ca „toate variantele sunt pe masa”. Totodata, Ciolos…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…

- Dacian Ciolos a declarat, intr-un interviu pentru Digi24, ca formațiunea al carui lider este „nu are nicun acord, n-am negociat și n-am semnat nimic cu AUR. Nu avem obiective politice comune”. Intrebat despre moțiunea de cenzura semnata alaturi de Alianța pentru Uniunea Romanilor, Cioloș a spus ca e…

- Dupa mai multe zile in care liderii USR PLUS s-au plans ca președintele Iohannis nu le raspunde la telefon, Dan Barna și Dacian Cioloș și-au vazut implinita dorința. Potrivit unor surse citate de Digi 24, președintele Klaus Iohannis i-a sunat pe copreședinții USR PLUS. Dan Barna și Dacian…

- Presedintele PSD Bacau, eurodeputatul Dragos Benea, a condamnat faptul ca Guvernul va face rectificarea bugetara cu o luna inainte de congresul de alegeri din PNL, potrivit Agerpres. Benea a subliniat ca, astfel, presedintii de consilii judetene si primarii liberali vor fi conditionati de premierul…