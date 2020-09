Cioloş: Nu mai ajunge demonizarea adversarului în politică, a venit vremea livrării de rezultate Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarant luni ca tot mai mulți romani doresc evoluție și construcție, iar intr-o competiție politica nu mai este suficienta „demonizarea” adversarului.“Un lucru se contureaza tot mai clar: In Romania anului 2020 tot mai multi oameni vor evolutie si vor constructie. Nu mai ajunge demonizarea adversarului in politica. A venit vremea unei viziuni pozitive si a livrarii de rezultate pentru a schimba lucrurile in bine si a materializa speranta. Sper sa nu ma grabesc spunand ca vine vremea oamenilor care intra in politica pentru a face lucruri in interesul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

