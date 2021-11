Cioloș nu vede ce a adus nou acest mandat al PNL votat marți seara. Presedintele USR, Dacian Ciolos, a declarat marti, dupa ce Biroul Politic National al PNL a aprobat flexibilizarea mandatului de negociere, ca nu este clar ce presupune aceasta flexibilizare, dar ca ar fi trebuit facute in urma cu zece zile demersuri pentru conturarea unei majoritati parlamentare. Cioloș crede ca acest mandat al PNL de flexibilizare este o idee tot repetata „Eu nu am mai multa claritate. Asta cu flexibilizarea mandatului am tot auzit-o, dar inca nu stim ce inseamna flexibilizarea si in ce directie vrea sa o ia…