Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat, joi, ca alegerile ar trebui desfasurate cat mai rapid, in masura in care permite situatia din sanatate, mentionand ca Ludovic Orban nu reprezinta candidatul ideal pentru functia de premier, iar presedintele tarii va lua decizia in urma rezultatelor…

- Nicușor Dan a depus juramantul de primar general al Capitalei, dupa ce Curtea de Apel București i-a validat mandatul, respingand toate apelurile formulate impotriva sa.La ceremonia de investitura au participat și liderii partidelor care l-au susținut pe Nicușor Dan. Astfel, in primele randuri…

- Romania a fost la urne in ziua de duminica, 27 septembrie. La București a fost rumoarea. De departe, cea mai dura lupta s-a purtat pentru Primaria Capitalei. Dupa o competiție umar la umar, bucureștenii au ales Nicușor Dan. Ludovic Orban a venit cu ovații, Dacian Cioloș l-a elogiat de asemenea pe caștigator,…

- Deputatul PSD, Violeta Raduț, solicita Guvernului Romaniei, condus de Ludovic Orban, sa creasca pensiile, alocațiile și salariile profesorilor.„Alocațiile trebuie sa fie dublate! Oricat au incercat liberalii sa-și bata joc de copii, de pensionari, de profesori, de romani, instituțiile statului…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a catalogat drept ''ridicola'' ideea vehiculata de liderul PSD, Marcel Ciolacu, de amanare a datei alegerilor locale, amintind ca aceasta a fost votata in Parlament si agreata cu toti liderii politici.

- PSD cere guvernului sa gaseasca solutii pentru a le oferi cadrelor didactice bani in plus la salariu si, de asemenea, sa respecte legea in privinta cresterii pensiilor. „PSD nu accepta ca Guvernul PNL sa iși bata joc de profesori și pensionari! De asta propunem acordarea unui bonus salarial pentru profesori…

- Ludovic Orban va conduce, luni, chiar in ziua in care i se decide viitorul, in Parlament, unde se va dezbate moțiunea de cenzura, ședința de Guvern, care ar putea fi ultima, daca și a doua moțiune va avea soarta celei dintai, cea din februarie, și va trece.Ordonante de urgenta privind elaborarea…

- „Am luat decizia de a crește etapizat alocațiile, de a dubla, dar etapizat, in funcție de capacitatea bugetului de a face fața acestei noi cheltuieli. In populismul caracteristic, PSD a respins aceasta soluție raționala. Ne vom apara punctul de vedere. Cu siguranța pregatim argumentele pentru a sesiza…