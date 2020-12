Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a lansat marți seara, in timpul ședinței PNL in care se discuta varianta ca Ludovic Orban sa revina premier, un mesaj tranșant impotriva acestui scenariu. „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu:…

- „Am transmis un mesaj prin care ne-am aratat disponibilitatea de a intra intr-o coaliție. Suntem foarte optimiști ca vom ajunge la o soluție, vom avea o coaliție de centru-dreapta nu pentru un an, ci cu potențial de a guverna Romania 4 ani. Am prezentat propunerea USR PLUS de premier in persoana lui…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reintors duminica la masa negocierilor dupa ce sambata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra primului punct pus in discuție. Mai exact, aproape șase ore au discutat, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor despre imparțirea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la finalul intalnirii pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis ca discuțiile au fost despre formarea unui guvern și a unei majoritați parlamentare. Orban a mai spus ca inca nu s-a luat o decizie privind numele viitorului premier. „Am facut o analiza…

- Generalul Nicolae Ciuca are toate șansele de a trece din postura de premier interimar, premier unanim accceptat de coaliția majoritara. El a indeplinit in guvernul Orban funcția de ministru al Apararii. Propunerea a venit, cum era de așteptat, de la președintele Iohannis. Partidele, cele trei care formeaza…

- Dacian Cioloș a declarat deja ca Romania are nevoie de un premier reformator. Cioloș s-a aratat flexibil in privința viitorului premier propus de PNL, o data cu demisia lui Ludovic Orban. Bolojan și Cioloș au o relație veche de colaborare și apreciere reciproca.

