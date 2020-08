Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, sambata, in cadrul Conventiei formatiunii, ca a propus fuziunea cu Uniunea Salvati Romania (USR) pentru ca ea corespunde ideii "impreuna" si se substituie aceluiasi scop pentru care a muncit in ultimii patru ani. "Uniunea cu USR se substituie pentru mine…

- Silviu Negraru, primarul orasului Mizil, va candida pentru un nou mandat in fruntea localitatii, de data aceasta din partea PSD. Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, a tinut sa explice decizia transferului politic si sa transmita un mesaj de incurajare pentru edilul din Mizil:

- Tribunalul Bucuresti a decis miercuri respingerea, ca neintemeiata, cererea de inregistrare in Registrul Partidelor Politice a Hotararii din 7 decembrie 2019 a Conventiei Nationale PLUS, prin care au fost alesi Presedintele partidului, membrii Comisiei de Integritate si Arbitraj, membrii Comisiei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca Romania risca sa nu absoarba toti banii din cei 80 de miliarde de euro de la Comisia Europeana si spune ca puterea ar trebui sa faca proiecte pentru tara, nu pentru clientele de partid

- Președintele USR, Dan Barna, le-a spus jurnaliștilor, miercuri, la o discuție informala, ca Alianța USR-PLUS și PNL au agreat, de principiu, sa aiba candidați comuni pentru funcțiile de primar de sector din București, urmand ca PNL sa dea candidații de primar la sectoarele 3 și 6, iar USR-PLUS sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se deplaseaza luni in Germania pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, inainte ca Germania sa preia la 1 iulie presedintia rotativa a Uniunii Europene, in conditiile in care blocul comunitar se confrunta cu epidemia de coronavirus, o criza fara precedent,…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat duminica seara despre romanii care poarta masca ca acestia „o poarta de dragul de a o purta, nu poarta masca convinsi ca trebuie sa se protejeze”. De asemenea, acesta a criticat Guvernul precizand ca raportarea cazurilor de persoane infectate cu…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, apreciaza ca discutia legata de fotografia in urma careia cinci membri ai Executivului au fost amendati pentru nepurtarea mastii si fumat in spatii inchise reprezinta "o furtuna intr-un pahar cu apa", dar subliniaza totodata ca un demnitar trebuie sa fie mult mai…