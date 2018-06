Aproape 1.800 de teleormăneni încasează indemnizaţie pentru creşterea copilului

Aproape 1.800 de teleormăneni încasează indemnizaţie pentru creşterea copilului in Social / on 11/06/2018 at 12:37 / În luna aprilie a acestui an, 1.793 de teleormăneni au încasat indemnizaţii pentru creşterea copilului, iar 169 au… [citeste mai departe]