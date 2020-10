Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș, co-președintele Alianței USR-PLUS, a spus sambata intr-o conferința de presa ca in urmatoarele zile va fi incheiat procesul intern de stabilire a candidatilor pentru alegerile parlamentare, iar listele vor fi facute publice. „Vor aparea impreuna (pe liste – n.r.) pentru ca noi tocmai…

- Ziarul Unirea Ordinea pe lista a CANDIDAȚILOR PNL Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului Lista CANDIDAȚILOR PNL Alba la Camera Deputaților și Senat pentru alegerile parlamentare 2020, VOTATA in interiorul partidului Astazi, 10 octombrie…

- Actualii parlamentari USR Marius Bodea si Cosette Chichirau deschid listele USR-PLUS Iasi la Senat si Camera Deputatilor, liderii aliantei sustinand ca vor lupta in viitorul legislativ pentru proiectele de infrastructura ale Moldovei, anunța news.ro.USR si PLUS si-au desemnat la Iasi candidatii…

- La USR Timis alegerile interne ale candidatilor pentru listele parlamentare sunt in toi. Pana luni dimineata USR PLUS va avea listele finale pentru Senat si Camera Deputatilor. La PLUS Timis, au fost desemnati candidatii si se poate spune ca se cunoaste deja un viitor parlamentar: Daniel Toda. Abia…

- 28 de membri ai Alianței USR-Plus s-au înscris în competiția interna pentru alegerile parlamentare din decembrie, urmând ca cei 14 candidați (10 pentru Camera Deputaților și 4 pentru Senat) sa fie desemnați în cadrul unei conferințe județene…