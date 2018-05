Stiri pe aceeasi tema

- In invitatia transmisa de Klaus Iohannis se arata ca: "avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu evolutii recente din politica externa, in temeiul dispozitiilor art. 86 din Constitutie, va invit pentru consultari in data de 15 mai a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Consultarile…

- Deputatul Raluca Turcan, șeful Grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaților, susține dupa audierea ministrului de externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, in cadrul Comsiei de politica externa a Camerei Deputaților cu privire la tema mutarii Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim ca și-a…

- Actorul si cantaretul Tudor Chirila, unul dintre cei mai vocali artisti cand vine vorba de evenimentele de pe scena politica, a comentat scandalul politic generat de „mutarea ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim“ si l-a criticat dur pe liderul PSD Liviu Dragnea, despre care afirma…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, ca memorandumul secret pe politica externa discutat saptamana trecuta in Guvern - referitor la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - a fost o mare greseala. "Saptamana trecuta, in Guvern s-a discutat un…

- "Singura solutie realista la conflictul dintre Israel si Palestina" presupune existenta a doua state, cu Ierusalimul "capitala atat a statului Israel, cat si a statului Palestina, de-a lungul liniei din 1967", a precizat Comisia Europeana, intr-un rapuns pentru Agerpres. "Uniunea…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi susține ca PSD iși face ”stat paralel” in diplomație dupa ce Liviu Dragnea a anunțat ca Guvernul a inițiat procedura pentru relocarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Avil la Ierusalim. „Politica externa a Romaniei nu este taraba de tocmeli a lui Liviu Dragnea. Asa…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.