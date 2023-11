Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat joi, la RFI, ca PNL este la guvernare cu PSD-ul, dar este deschis dialogului cu USR și REPER. ”Suntem la guvernare cu PSD si vom ramane la guvernare cu intreaga noastra responsabilitate, guvernarea nu afecteaza constructiile politice pentru anul 2024, care se pare ca va fi un…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat ca se așteapta ca Suedia sa devina foarte curand membru deplin al Alianței, dupa ce Turcia a dat semnalul ca va ratifica in Parlament cererea de aderare. ”Sunt bucuros ca am reușit sa gestionam ingrijorarile legitime ale Turciei legate de securitate,…

- Conflictul militar din Israel și din Fașia Gaza a generat efecte imediate pe piețele internaționale de capital – creșterea prețului petrolului, scaderea indicilor bursieri și aprecierea aurului și a dolarului american. Aceste consecințe au impact direct și asupra economiilor din Europa, inclusiv a Romaniei,…

- Europe’s natural gas futures jumped after a leak was discovered on a pipeline in the Baltic region, sparking concerns that the event could be similar to blasts on the undersea Nord Stream gas pipeline just over a year ago, according to Bloomberg. The benchmark contracted surged as much as 8.3% to trade…

- Parchetul European (EPPO) din București a sesizat Tribunalul București intr-un dosar penal in care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București Dorin Șerdean a fost pus sub acuzare pentru frauda, se arata intr-un comunicat al parchetului condus de Laura Codruța Kovesi. Acest lucru survine…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Drula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Dula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Marcel Ciolacu, premier și președinte PSD, s-a enervat și a renunțat sa mai dea declarații de presa, sambata seara, dupa ce a fost intrebat de jurnaliști privind faptul ca statia GPL unde au avut loc exploziile apartine fiului unui primar PSD. Ciolacu a precizat ca el, ca presedinte al partidului, nu…