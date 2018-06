Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune, referitor la decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca judecatorii au instrumentat o decizie care pare a fi o lovitura de…

- Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare, anunța CCR.Unul dintre liderii PNL, Virgil…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu spune ca decizia Curtii Constitutionale, care a admis sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis generat de refuzul sefului statului de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este…

- „Așa cum se prezinta acum pachetul de modificare a legilor, nu corespunde unui stat democratic, așa cum Constituția spune in articolul 1. Am decis, ca atare, sa trimit intregul pachet inapoi la CCR și in paralel sa sesizez Comisia de la Veneția. Sunt convins ca judecatorii CCR iși respecta statutul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, la finalul dezbaterilor generale privind modificarea Codurilor penale, ca presedintele are dreptul constitutional de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia pe modificarile aduse legilor justitiei, ca se astepta la acest lucru, dar ca modul in…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Brasov, ca presedintele Klaus Iohannis nu intarzie cu raspunsul la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Codruta Kovesi, insa a adaugat ca, in opinia sa, este foarte grav…

- ''N-as putea sa spun ca intarzie. Ca sa fiu corect, abia la sfarsitul saptamanii trecute, vineri parca, a primit documentele de la CSM. Nu se poate spune ca intarzie. Altceva pot sa spun. Presedintele in loc sa-si ia o marja de rezerva si sa fi spus, in momentul in care Ministrul Justitiei a cerut…

