Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Landului Bavariei, Markus Soder, a declarat sambata ca este foarte important ca Romania sa mentina lupta anticoruptie si sa renunte la vechile obiceiuri, deoarece tinerii romani spera la o evolutie a tarii si o apropiere de Europa.

- Romania și-a depus candidatura de aderare la OECD, organizație economica a statelor dezvoltate, inca din 2012 și a reinnoit-o in 2016 și 2017. Insa acest „obiectiv strategic al politicii externe romane, inclus in programul de guvernare”, pare irealizabil daca justiția nu este independenta.Curtea…

- La doua saptamani dupa preluarea portofoliului de politica externa al SUA, Mike Pompeo il trimite intr-o vizita la București pe cel mai experimentat diplomat de cariera in ce privește afacerile europene pe care il are Departamentul de Stat. Elisabeth Millard avertizeaza Guvernul de la Bucuresti ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a acordat joi un interviu agentiei de presa The Associated Press. Descris de jurnalistii americani drept "cel mai puternic politician din Romania", care a fost impiedicat sa devina prim-ministru din cauza condamnarii penale, Liviu Dragnea spune, in interviu, ca lupta anticoruptie…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustine intr-un interviu pentru agentia The Associated Press ca dupa o perioada in care oficialii guvernamentali scapau nepedepsiti pentru fapte de coruptie, procurorii anticoruptie din Romania au trecut intr-o alta extrema si acum ii vizeaza toti politicieni.

- 2017 a fost un an sumbru pentru lupta impotriva corupției. Este concluzia organizației anti-corupție a Consiliului Europei, GRECO, si apare in raportul bilant publicat azi. Printre țarile care au regresat in lupta anticorupție se afla și Romania.

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) avertizeaza ca noi initiative legislative din anumite state europene risca sa deturneze reformele adoptate anterior pentru consolidarea prevenirii coruptiei, lucru care ar putea constitui incalcari ale standardelor anticoruptie ale Consiliului Europei.

- ”Partea romana si-a indeplinit obligatiile de transfer a tuturor documentelor necesare si a celor suplimentare solicitate. Nici ministrul Justitiei din Romania, nici instantele de judecata din Romania nu pot interveni, nu pot genera masuri de accelerare a solutionarii cauzei de catre instanta competenta…