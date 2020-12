Cioloş: Informaţiile despre formarea Guvernului - speculaţii bazate pe unele zvonuri Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS, precizeaza ca, pana la acest moment, informatiile despre formarea noului Guvern contin doar speculatii bazate pe unele zvonuri, majoritatea fiind "rezultatul unor jocuri de culise in care diverse formatiuni sau persoane au un interes direct".



"Este cat se poate de normala atentia pe care presa o da formarii Guvernului, dar as dori sa precizez ca pana la acest moment informarea publicului contine doar speculatii bazate pe unele zvonuri. Majoritatea informatiilor care apar sunt rezultatul unor jocuri de culise in care diverse formatiuni sau persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

