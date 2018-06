Fostul premier Dacian Ciolos a apreciat, marti seara, la Alba Iulia, ca in stadiul in care se afla acum Romania, e nevoie de regiuni care sa fie factori de dezvoltare si care sa asigure o mai buna utilizare a resurselor la un nivel teritorial. "Pana la urma, regionalizarea se va face pe urma unei decizii politice. (...) Pentru ca exista deja analize si in 2014, parca, eram aproape in punctul de a avea o decizie, 2013 chiar, era o decizie, dar, pana la urma, nu s-a luat o decizie tot din motive politice. Eu cred ca in stadiul in care se afla Romania acum, avem nevoie de regiuni care sa fie factori…