Cioloş: Imediat după finalizarea fuziunii USR-PLUS va avea loc un congres pentru a alege conducerea alianţei Copresedintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat luni ca imediat dupa finalizarea procesului de fuziune va fi organizat un congres în care va fi aleasa viitoarea conducere a aliantei."As vrea sa transmit un mesaj si colegilor, pentru ca avem o responsabilitate si în intern, în USR- PLUS, în fata partidelor noastre. Ne aflam în ultima faza a fuziunii, care în câteva saptamâni, în mod normal, ar trebui sa fie finalizata si în justitie. Si imediat dupa aceea vom organiza un congres în care membrii vor decide cine va conduce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat luni ca este nevoie de un „candidat credibil” pentru functia de premier, adaugand ca, din punctul de vedere al aliantei, este nevoie „de un nou inceput”. Incepe RAZBOIUL intre partidele politice! La negocieri se vine cu buna-credința „In legatura…

- "Aceasta eterna nemulțumire, aceasta dorința eterna de mai bine și de rezultate mai bune este exact ceea ce a facut ca USR-PLUS sa obțina în 4 ani rezultate absolut spectaculoase" - este mesajul liderului USR, Dan Barna, catre contestatarii din partid care îi cer demisia în…

- Senatoarea USR Florina Presada spune, luni, ca vina pentru scorul obtinut la alegeri apartine conducerii, care "a sabotat, prin deciziile sale, entuziasmul" sustinatorilor USR PLUS.Florina Presada cere, intr-un mesaj postat luni pe Facebook, demisia conducerii USR-PLUS, spunand ca alianța a inregistrat…

- Senatorul USR Florina Presada a venit luni dimineata cu un mesaj critic la adresa aripei Barna din USR-PLUS, pe care o acuza pentru scorul „dezastruos”. „Domnilor Barna, Nasui, Ghinea, Voiculescu si cei care sunteti in aceasta gasca, aroganta voastra si nepotismul ne-au adus aici!”, noteaza aceasta.…

- Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, ii critica pe liberali, intr-un interviu pentru Libertatea, pentru ca perpetueaza un sistem de politizare a instituțiilor, dar susține, in același timp, ca singura varianta de guvernare pro reforma va fi PNL-USR-PLUS, fara alte partide „balama”.Dan Barna mai spune…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, alaturi de Silvia Dinica, Corina Atanasiu și Ștefan Palarie, coordonatori ai masurilor propuse pentru educație in cadrul programului de guvernare USR PLUS, au prezentat, duminica, in cadrul unei conferințe de presa, soluțiile Alianței la problemele actuale…

- Nicusor Dan, candidatul la functia de edil al Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS si prezentat de exit-poll-urile de duminica drept castigator al scrutinului, nu a vazut in cursa pentru aceasta functie o "trambulina" politica si are un proiect pentru Bucuresti, a afirmat copresedintele USR PLUS Dacian…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos ii indeamna pe oameni sa mearga la urne pe 27 septembrie si sa-l voteze pe Stelian Ion la Primaria Constanta, municipiul putand "renaste" daca va fi facuta "alegerea judicioasa". "Constanta poate renaste daca face alegerea judicioasa. Stelian Ion cunoaste foarte…