Stiri pe aceeasi tema

- PSD acuza marți, referindu-se la noua Putere, ca veniturile romanilor scad doar ca sa creasca profiturile clientelei de partid. „34 de miliarde de lei scoate noua putere, in 2021, din buzunarele populației, prin decizii ce stopeaza creșteri de venituri prevazute de lege! In #Guvernarea Anti-Populație,…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti partidele si formatiunile parlamentare la consultari in vederea desemnarii unui prim-ministru. Consultarile incep la ora 15.00, cu delegatia PSD, ultima runda de discutii fiind programata la ora 17:30, cu delegatia minoritatilor nationale reprezentate…

- PSD subliniaza ca presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a negociat "un scaun doar pentru el" - sefia Camerei Deputatilor. "Pe modelul unui alt Ludovic celebru ('dupa mine, potopul'), Orban si-a negociat un scaun doar pentru el - sefia Camerei Deputatilor. In rest, a fost de acord cu nasterea Guvernului…

- Liderii PNL au avut o ședința informala, marți seara, in care au discutat mai multe variante pentru deblocarea negocierilor. Potrivit unor surse participante la discuții, a fost avansata inclusiv varianta trecerii in opoziție. In ședința, liderii partidului au analizat și posibilitatea inlocuirii lui…

- USR-PLUS nu-l mai vrea pe Orban premier. Facem o majoritate decenta cu PNL și UDMR, a spus Barna, iar Cioloș nu crede ca Romania se invarte in jurul lui Ludovic Orban. El este varianta de premier ”care da speranțe romanilor” pe care alianța situata pe locul trei la alegeri o va propune la Cotroceni.…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca, dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie, vom avea un guvern de colaborare PNL-USRPLUS, iar presedintelui Iohannis nu-i pasa ca liberalii trebuie sa imparta puterea cu alianta lui Barna si Ciolos. Redam integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:…

- Prioritatea PNL este sa faca un Guvern impreuna cu partidele colege din PPE, adica PMP si UDMR, a declarat la RFI liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.Liberalul spune ca „daca nu exista suficienta reprezentativitate pentru obtinerea majoritatii, indiscutabil, intra in discutie si USR- PLUS”.

- Orice guvern isi trateaza imperfect cetatenii si, totusi, la un moment dat, reușește sa adopte cateva masuri importante pentru a salva societatea. Nu va fi cazul acestui guvern constituit din neoliberalii fara meserie și ramașițele regimului Basescu, care se mențin la putere cu sprijinul partidului…