- „Am avut astazi sedinta Biroului National USR-PLUS in care am discutat mai ales pregatirea sedintei de coalitie de astazi dupa-amiaza cand principalul subiect pe agenda va fi discutia privind proiectul de rectificare bugetara. Aici vreau sa fac o precizare, ca sa fie foarte clar, rectificarea bugetara…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca, in opinia sa si a premierului Florin Citu, solicitarile Ministerului Transporturilor la rectificarea bugetara sunt "exagerate", nefiind conforme cu necesitatile "reale". "In ceea ce priveste Ministerul Transporturilor, opinia atat a premierului,…

- Rectificarea bugetara este o atributie a coalitiei de guvernare, iar premierul nu poate sa decida singur, a declarat copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos. El a subliniat ca USR PLUS a formulat cateva propuneri care sa fie prinse in proiectul de rectificare si are asteptari in acest sens la ministerele…

- Decizia privid rectificarea nu o ia PNL, nici USR PLUS, ci o ia coaliția de guvernare, iar suma de 2 miliarde de lei pentru Ministerul Sanatații anunțata de liderul PNL inseamna ca „probabil domnul Orban pluseaza”, fiind in campanie interna, spune, marți, co-președintele USR PLUS Dacian Cioloș.…

- Premierul Florin Cîtu a declarat, marti, ca vor exista modificari cu siguranta fata de forma initiala a rectificarii bugetare si si-a exprimat speranta ca aceasta va fi aprobata cât mai curând. Reamintim ca în ultimele zile au existat discuții și negocieri în coaliție pe…

- Vicepremierul Dan Barna a recunoscut, vineri, ca exista in prezent „un blocaj” in coalitia de guvernare. Copresedintele USR PLUS a admis, astfel, ca acuzația președintelui Klaus Iohannis cum „ca sunt multe lucruri care nu functioneaza in coalitia aflata la guvernare” este fundamentata, insa identifica…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, si-a exprimat speranta, miercuri, ca suma alocata Ministerului Transporturilor la rectificarea bugetara sa fie majorata. "Rectificarea bugetara a fost discutata in linii foarte mari la nivelul coalitiei. Discutiile continua la nivelul Guvernului. Din cate stiu…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca rectificarea bugetara va trebui realizata cu acordul PNL si al coalitiei. Intrebat daca rectificarea trebuie facuta de catre premierul Florin Citu, care detine interimatul la Finante, sau de catre viitorul ministru,…