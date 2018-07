Ciolos ii raspunde lui Cioroianu: Dosarul Rosia Montana a fost depus la UNESCO prin vointa mea si a fost blocat de guvernele PSD/ALDE

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a criticat bilanțul guvernarii PSD-ALDE, prezentat luni de premierul Viorica Dancila. Fostul premier a aratat ca, de cand și-a terminat mandatul, au mai fost doua guverne ale coaliției PSD-ALDE, și acuza Guvernul Dancila ca a prezentat „cifre false” pentru a „coafa” realitatea.

- Dosarul Rosia Montana va fi discutat vineri in Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO, intrunit in aceasta perioada la Manama, Bahrein. In mod normal si dupa ce primise deja recomandare favorabila, de azi am fi putut spune ca Rosia Montana este un loc unic, cu o valoare exceptionala recunoscuta la nivel…

- Pentru ca Garnizoana din Piața Libertații sa fie preluata efectiv de CJ Timiș este nevoie și de o Hotarare de Guvern. Deocamdata, consilierii județeni din Timiș au votat proiectul privind aprobarea solicitarii trecerii unor imobile din domeniul public al statului roman și din administrarea…

- Protest ”Roșia Montanta” in Parlament, in timpul discursului Vioricai Dancila. Parlamentarii USR au afișat un banner de mari dimensiuni, in plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului. Mesajul era unul pentru ca Roșia Montanta sa fie inclusa in patrimoniul UNESCO. Premierul Viorica Dancila…

- Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX ca stoparea procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO, la cererea Guvernului, este o situatie inedita, deoarece primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial.

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…