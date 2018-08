Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Dacian Ciolos, i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, prin care i-a cerut demisia, in urma violentelor de la protestul din 10 august, in Piata Victoriei, spunand ca ar fi "ultimul lucru cu adevarat...

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, demisia, pentru ca „situatia tensionata in care se gaseste societatea romaneasca“ sa se calmeze si pentru ca romanii sa-si recapete demnitatea. „Aveti datoria de onoare de a rezolva…

- Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, ii solicita premierului Viorica Dancila sa nu se refugieze "in retorica minciunii si a conspiratiei" si sa demisioneze "de urgenta", dupa ce, sustine fostul...

- Dacian Cioloș, fost premier, i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, prin care i-a cerut demisia, in urma violențelor de la protestul din 10 august, in Piața Victoriei, spunand ca ar fi "ultimul lucru cu adevarat patriotic', potrivit Mediafax. "Aveți datoria…

- Protestatarii care au manifestat in strada marti seara, in Bucuresti si in tara, au cerut in continuare demisia Guvernului condus de premierul Viorica Dancila si a presedintelui PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres.ro. Peste o suta de persoane au protestat marti seara in…

- Guvernul Romaniei a emis un comunicat de presa, semnat de Viorica Dancila, dupa condamnarea la inchisoare a presedintelui PSD Liviu Dragnea, in care a criticat decizia instantei si a precizat ca presedintele Camerei Deputatilor a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista…

- „Președintele PSD și al Camerei Deputaților trebuie sa demisioneze imediat din funcția deținuta in statul roman și sa inceteze sa-și mai foloseasca puterea politica pe care i-o confera statutul public de președinte de Camera parlamentara și de partid pentru a amenința magistrații, societatea civila…