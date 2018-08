Ciolos ii cere demisia lui Dancila, dupa incidentele de la proteste: Ar fi ultimul lucru cu adevarat patriotic

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, demisia, pentru ca „situatia tensionata in care se gaseste societatea romaneasca“ sa se calmeze si pentru ca romanii sa-si recapete demnitatea. „Aveti datoria de onoare de a rezolva…

- Dacian Cioloș, fost premier, i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila, prin care i-a cerut demisia, in urma violențelor de la protestul din 10 august, in Piața Victoriei, spunand ca ar fi "ultimul lucru cu adevarat patriotic', potrivit Mediafax. "Aveți datoria…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca este prioritara in acest moment comunicarea publica din partea unor "autoritati credibile" a compozitiei substantelor care au fost folosite pe 10 august la protestul din Piata Victoriei, scrie Agerpres. "Primesc in ultimele zile tot mai multe semnale…

- Surse din interiorul PNL au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca in ședința Biroului Executiv al PNL se discuta variantele prin care ministrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei și șeful Jandarmeriei pot fi chemați la raport, ca urmare a incidentelor violente din Piața Victoriei, de vineri.…

- Protestatarii care au manifestat in strada marti seara, in Bucuresti si in tara, au cerut in continuare demisia Guvernului condus de premierul Viorica Dancila si a presedintelui PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres.ro. Peste o suta de persoane au protestat marti seara in…

- O noua zi de proteste în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în strada, în ciuda vremii nefavorabile, pentru a scanda împotriva Guvernului PSD-ALDE. Printre ei, și parlamentari și lideri ai PNL.

- Mii de oameni au ieșit joi seara in Piața Victoriei din Capitala și au cerut demisia lui Liviu Dragnea din funcțiile publice. Ei au salutat decizia magistraților Inaltei Curți și au transmis in difuzoare "Oda Bucuriei", imnul Uniunii Europene.

- Circulatia rutiera este oprita prin fata Muzeului Antipa. In urma cu putin timp, in piata au fost citite declaratiile transmise de Viorica Dancila si Carmen Dan de sustinere a lui Liviu Dragnea, oamenii huiduind. De asemenea, oamenii au cantat: "Multi ani sa primeasca Liviu Dragnea!" Intre manifestanti…