Cioloș: Guvernul și-ar putea angaja răspunderea pe un proiect privind pensiile speciale Dacian Cioloș a declarat ca pensiile speciale pentru parlamentari și primari trebuie eliminate, însa menținute cele pentru militari și magistrați pâna. Liderul PLUS a precizat ca ar putea fi o discuție în Parlament sau Guvernul și-ar putea asuma raspunderea pe un astfel de proiect, potrivit Mediafax.



&"Sunt unele pensii speciale care trebuiesc eliminate clar și ar trebuie eliminate cât mai repede. Pe cele ale parlamentarilor, de exemplu, ale parlamentarilor, ale primarilor. Acelea clar ar trebui eliminate. Sunt altele pe care nu le-aș numi pensii speciale. Sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

