Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, solicita Guvernului sa pregateasca solutii de reintegrare a romanilor care nu vor mai putea sta in Marea Britanie in contextul discutiilor actuale legate de Brexit. "Cat de usor le va fi sa se reinscrie in sistemul national de sanatate sau de educatie din Romania? Cat de usor si de rapid se vor elibera actele de calatorie, se va face transcrierea documentelor civile din registrul public britanic in cel romanesc, vor fi recunoscute contributiile la sistemul de pensii, se va face inmatricularea masinilor personale si multe alte detalii administrative ce tin in mare…