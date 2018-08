Stiri pe aceeasi tema

- Co-fondatorul Miscarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca pe termen scurt si mediu ar trebui sa se ajunga in Romania la alegeri anticipate, astfel incat o majoritate politica sa fie relegimitata prin vot.

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Timisoara, ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei si ca spera sa nu se ajunga la viitoarele alegeri cu actuala majoritate parlamentara…

- Prezent miercuri seara la Ploiesti, unde a participat la o dezbatere organizata de Platforma Romania 100, Dacian Ciolos a criticat actualul Guvern, pe care l-a catalogat drept nociv atat pentru tara cat si pentru actorii politici. „Eu cred ca, in momentul de fata, exista in Parlament o majoritate…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, miercuri seara, la Ploiesti, ca nu este suficient ca Guvernul Dancila sa pice, ci este nevoie de alegeri anticipate pentru ca majoritatea politica actuala si-a pierdut legitimitatea. "Eu cred ca ar trebui nu doar ca guvernul acesta sa pice, ci am avea nevoie de…

- "Romania nu poate fi condusa de o majoritate politica ce sta la panda pentru a-si trece legile in propriul interes in loc sa guverneze pentru interesul general al romanilor. Acest guvern trebuie sa plece, iar apoi trebuie sa ne gandim la organizarea alegerilor anticipate", a scris Ciolos, luni, pe…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in contextul evenimentelor din ultimele zile, singura solutie in trei pasi este demisia Guvernului Dancila, referendum pentru justitie si alegeri anticipate. Dacian Ciolos a notat, joi dimineata, pe reteaua de socializare Facebook, ca “oamenii ies in strada…